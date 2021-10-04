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【限電機遇】風力發電崛起勢不可擋

研究報告 08:15 2021/10/04

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碳中和成為多國共識，為了減低碳排放，中國開始透過風力發電、水力發電等新能源慢慢取代火力發電體系，並推出多項政策扶助有關企業。新政策下風力發電相關企業前景利好，可留意金風科技 （02208） 、華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916） 、中廣核新能源 （01811） 、大唐新能源 （01798）

天然氣成補位新寵【下一頁

中國承諾2030年二氧化碳排放達到峰值，並在2060年前實現碳中和。在「雙碳」目標下政府出台一系列政策，如「大基地建設」、「兩個一體化」等等，幫助可再生能源產業發展。2020年12月中國政府進一步提出了具體、明確的指示，例如要求2030年底前中國非化石能源占比要達到25%左右。同時，為了在今年年底達成年度能耗雙控目標，有關管制近期趨於嚴格，天然氣上游部分液廠需要停機檢修或減產，7月下旬內蒙古鄂爾多斯、包頭等西部地區更開始執行高峰限電。

躺着賺錢的板塊【下一頁

相較之下，風電作為實現雙碳目標的重要途徑備受重視，2021年8月國家和地方密集下發風電行業的利好政策，風電行業勢必進入高增長期，例如2021年6月發改委下發《關於2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》，明確新核准的陸風項目平價上網。

風電相關行業將繼續保持高增長。終端運營維持高毛利，龍頭企業優勢顯著。投資者可留意主機龍頭金風科技，以及營運商龍頭龍源電力、中廣核新能源等等。

報告來源：浙商證券

編輯：陳文政

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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