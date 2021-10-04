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【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和

財金猛人追蹤 07:10 2021/10/04

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踏入第四季，兩大專家接受《投資理財周刊》專訪，選出心水投資主題，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲建議投資者把握中產崛起的機遇；法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏看好碳中和主題的板塊。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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