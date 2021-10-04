【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 財金猛人追蹤 07:10 2021/10/04 分享： 踏入第四季，兩大專家接受《投資理財周刊》專訪，選出心水投資主題，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲建議投資者把握中產崛起的機遇；法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏看好碳中和主題的板塊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第四季十大焦點股 今日 第四季十大焦點股 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 2021/09/30 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 2021/09/29 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 2021/09/28 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 你可能感興趣 第四季十大焦點股 今日 00:01 第四季十大焦點股 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 15:35 2021/09/30 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 20:31 2021/09/29 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 最新專欄文章 【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 2021/09/30 【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 2021/09/30 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 2021/09/29 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 2021/09/28 【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 2021/09/27 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 人物專訪 港股 跨境理財通 大灣區 滙豐控股（00005） 范卓雲 消費種類 電子消費券 風電股 新能源汽車銷量