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信証盈利攀升 股市末季興旺

名家專區 2021/10/02

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內地股市開始國慶長假期，但上證綜合指數第三季只微跌0.6%，而近年所見第四季升多跌少，利好證券股今季業績，龍頭中信証券（06030）歷來第四季表現可人，加上未來盈利複合增長逾23%，今季值得憧憬。

中信

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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