信証盈利攀升 股市末季興旺 名家專區 2021/10/02 分享： 內地股市開始國慶長假期，但上證綜合指數第三季只微跌0.6%，而近年所見第四季升多跌少，利好證券股今季業績，龍頭中信証券（06030）歷來第四季表現可人，加上未來盈利複合增長逾23%，今季值得憧憬。 中信 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 深高速高息穩健 前海擴容可受惠 2021/10/01 深高速高息穩健 前海擴容可受惠 中字股實力談 - 港股2018年翻版 最早國慶月見底（第四版） 2021/09/30 港股2018年翻版 最早國慶月見底（第四版） 中字股實力談 - 綠電需求大 能建多定單 2021/09/30 綠電需求大 能建多定單 中字股實力談 - 港股震盪上證轉弱 國慶到炒股不炒市（第四版） 2021/09/29 港股震盪上證轉弱 國慶到炒股不炒市（第四版） 中字股實力談 - 海爾將回升 黃金周快到 2021/09/29 海爾將回升 黃金周快到 上海證券交易所綜合股價指數 習近平 每股資產淨值 每股盈利 中信証券（06030） 海通證券（06837） 人民幣 銀行