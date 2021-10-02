信証盈利攀升 股市末季興旺

內地股市開始國慶長假期，但上證綜合指數第三季只微跌0.6%，而近年所見第四季升多跌少，利好證券股今季業績，龍頭中信証券（06030）歷來第四季表現可人，加上未來盈利複合增長逾23%，今季值得憧憬。

中信

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