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市場需求仍強 為樓市注下強心針

名家專區 14:00 2021/10/02

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上個月多個大型新盤開售，錄得逾1,700宗一手成交，消耗了市場大批購買力，惟十一國慶假期新盤市場仍然熱鬧，餘貨盤銷情理想，反映市場需求仍強，為10月新盤市場注下強心針。

...

撰文 : 唐榮
唐榮

欄名 : 專家樓論

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