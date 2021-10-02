市場需求仍強 為樓市注下強心針 名家專區 14:00 2021/10/02 分享： 上個月多個大型新盤開售，錄得逾1,700宗一手成交，消耗了市場大批購買力，惟十一國慶假期新盤市場仍然熱鬧，餘貨盤銷情理想，反映市場需求仍強，為10月新盤市場注下強心針。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤熱賣 大盤陸續有來 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 施政報告前爆新盤爆搶客戰 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 2021/09/29 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 你可能感興趣 新盤熱賣 大盤陸續有來 14:00 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 施政報告前爆新盤爆搶客戰 12:18 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 01:00 2021/09/29 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 最新專欄文章 專家樓論 - 樓市高峰現暗湧 2021/10/01 樓市高峰現暗湧 專家樓論 - 大學生收入 愈來愈難置業 2021/10/01 大學生收入 愈來愈難置業 專家樓論 - 增加房屋供應 要靠補地價? 2021/09/30 增加房屋供應 要靠補地價? 專家樓論 - 業主高位收割 2021/09/30 業主高位收割 專家樓論 - 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 2021/09/29 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ THE HENLEY III Wetland Seasons Bay第一期 揚海 成交 豪宅 一手市場 發展商