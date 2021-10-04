【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據）

恒指第三季大跌4,252點或14.8%，年至今暫挫2,655點或9.8%，去到10月又屆「傳統股災月」，唔通又要跌？不如看看客觀的數據分析。

第四季有何部署？精選十大焦點股

本刊翻查過去25年（1995年至2020年）中港美大型指數表現，10月雖被視為「傳統股災月」，惟港美股表現並不差。其中，恒指由1995年至2020年期間的10月份，25年平均錄得1.7%升幅，是12個月之中平均表現排第五。同時，10至12月平均表現全綫錄得上升，屬25年四季中表現最佳季度。

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當中，1998年金融風暴下，該年10月份大反擊，恒指狂漲28.8%，為升幅最強10月；惟2008年及1997年的10月受累金融海嘯及金融危機，分別大跌逾2成及近3成。統計25年升跌比率為72%對28%，上升佔多，其實數據有利10月開局。

美股道指同期平均亦錄得1.6%升幅，是美股第三強月份，僅次為4月（+2.4%）及11月（+2.5%）。道指過去25年10至12月平均表現全綫上升，亦屬最強季度。

至於上證指數升跌各佔一半，今年在政策市下，表現值得關注。

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對於外圍發展，建銀國際研究部董事總經理及首席策略師趙文利提醒：

「在基準情景下，當經濟開始復甦且穩定，我們預期美聯儲將跟隨此前政策正常化的路線圖，首先縮減量化寬鬆（料在未來兩次美聯儲會議中公布，並在今年第四季至2022年第一季開始），然後加息（2022年末至2023年初開始），最後或同時允許（2024年或之後）縮表。縮減QE將有可能在11月議息會議上公布。」

對於恒指後向，他表示：

「在考慮到流動性收緊的潛在風險下，我們對第四季恒指的預測為22660至27000點，指數最低預測對應10%的盈利增長和11倍預期市盈率。」 「行業配置方面，我們建議加強防守性，適度超配公用、能源、航運、新能源及汽車，逢高減持超漲的有色金屬和原材料，逢低收集財務穩健、估值吸引的中資地產和銀行，精選業績能見度較好的科技及消費成長股龍頭。」

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本報記者：鄭耀宗