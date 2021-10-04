加元 1.25至1.28上落

加拿大以出口石油為主。面對現今約75美元的紐約期油價格（近7年高位），對當地經濟無疑是利好。但是，加拿大經濟依賴美國。現時市場對美國經濟出現滯脹憂慮正在加深，這或會限制加元上升能力，料加元暫於1.25

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