加元 1.25至1.28上落 名家專區 2021/10/04 分享： 加拿大以出口石油為主。面對現今約75美元的紐約期油價格（近7年高位），對當地經濟無疑是利好。但是，加拿大經濟依賴美國。現時市場對美國經濟出現滯脹憂慮正在加深，這或會限制加元上升能力，料加元暫於1.25 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元已高 料再升空間有限 今日 美元已高 料再升空間有限 歐元 若回至1.15具吸引力 今日 歐元 若回至1.15具吸引力 英鎊 技術阻力於1.36 今日 英鎊 技術阻力於1.36 日圓 目標113 今日 日圓 目標113 澳元 71美仙有較大支持 今日 澳元 71美仙有較大支持 你可能感興趣 美元已高 料再升空間有限 今日 01:00 美元已高 料再升空間有限 歐元 若回至1.15具吸引力 今日 01:00 歐元 若回至1.15具吸引力 英鎊 技術阻力於1.36 今日 01:00 英鎊 技術阻力於1.36 最新專欄文章 美元已高 料再升空間有限 今日 美元已高 料再升空間有限 紐元 維持目標73美仙 今日 紐元 維持目標73美仙 澳元 71美仙有較大支持 今日 澳元 71美仙有較大支持 日圓 目標113 今日 日圓 目標113 英鎊 技術阻力於1.36 今日 英鎊 技術阻力於1.36 美滙指數 美滙 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息 紐元 加元 鮑威爾