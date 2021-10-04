  • 29°C
香港時間 : 20211004日 (週一) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加元 1.25至1.28上落

名家專區 2021/10/04

分享：

加拿大以出口石油為主。面對現今約75美元的紐約期油價格（近7年高位），對當地經濟無疑是利好。但是，加拿大經濟依賴美國。現時市場對美國經濟出現滯脹憂慮正在加深，這或會限制加元上升能力，料加元暫於1.25

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美元已高 料再升空間有限
今日
美元已高 料再升空間有限
歐元 若回至1.15具吸引力
今日
歐元 若回至1.15具吸引力
英鎊 技術阻力於1.36
今日
英鎊 技術阻力於1.36
日圓 目標113
今日
日圓 目標113
澳元 71美仙有較大支持
今日
澳元 71美仙有較大支持

你可能感興趣

美元已高 料再升空間有限
今日 01:00
美元已高 料再升空間有限
歐元 若回至1.15具吸引力
今日 01:00
歐元 若回至1.15具吸引力
英鎊 技術阻力於1.36
今日 01:00
英鎊 技術阻力於1.36

最新專欄文章

美元已高 料再升空間有限
今日
美元已高 料再升空間有限
紐元 維持目標73美仙
今日
紐元 維持目標73美仙
澳元 71美仙有較大支持
今日
澳元 71美仙有較大支持
日圓 目標113
今日
日圓 目標113
英鎊 技術阻力於1.36
今日
英鎊 技術阻力於1.36
美滙指數 美滙 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息 紐元 加元 鮑威爾

上一篇文章

美元已高 料再升空間有限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版