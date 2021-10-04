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美元已高 料再升空間有限

名家專區 2021/10/04

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美滙指數似已反映不少利好因素。料95指數點阻力大。

聯儲局主席鮑威爾於上周國會聽證會上也得承認，現時該局面對的最大難題是如何保持價格穩定同時又要保就業。截至現在，美國尚欠530萬份因疫情而失去的職位未彌

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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