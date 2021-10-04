美元已高 料再升空間有限 名家專區 2021/10/04 分享： 美滙指數似已反映不少利好因素。料95指數點阻力大。 聯儲局主席鮑威爾於上周國會聽證會上也得承認，現時該局面對的最大難題是如何保持價格穩定同時又要保就業。截至現在，美國尚欠530萬份因疫情而失去的職位未彌 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 若回至1.15具吸引力 今日 歐元 若回至1.15具吸引力 英鎊 技術阻力於1.36 今日 英鎊 技術阻力於1.36 日圓 目標113 今日 日圓 目標113 澳元 71美仙有較大支持 今日 澳元 71美仙有較大支持 紐元 維持目標73美仙 今日 紐元 維持目標73美仙 你可能感興趣 歐元 若回至1.15具吸引力 今日 01:00 歐元 若回至1.15具吸引力 英鎊 技術阻力於1.36 今日 01:00 英鎊 技術阻力於1.36 日圓 目標113 今日 01:00 日圓 目標113 最新專欄文章 加元 1.25至1.28上落 今日 加元 1.25至1.28上落 紐元 維持目標73美仙 今日 紐元 維持目標73美仙 澳元 71美仙有較大支持 今日 澳元 71美仙有較大支持 日圓 目標113 今日 日圓 目標113 英鎊 技術阻力於1.36 今日 英鎊 技術阻力於1.36 美滙指數 美滙 貨幣政策 英鎊 歐元 澳元 議息 紐元 加元 鮑威爾