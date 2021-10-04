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【內地限電危中有機】大行嚴選17大板塊受惠受累名單（附各行業點評）

研究報告 08:00 2021/10/04

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困擾全中國的電力供應問題，隨着9月23日東北三省對居民用電進行拉閘限電，及多達20省月底祭出嚴格限電措施而引起關注。題材上，下游製造商受影響程度分化，而受限產影響的上游資源股，則由需求緊張，價格有上升空間者看高一。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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