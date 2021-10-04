【內地限電危中有機】大行嚴選17大板塊受惠受累名單（附各行業點評） 研究報告 08:00 2021/10/04 分享： 困擾全中國的電力供應問題，隨着9月23日東北三省對居民用電進行拉閘限電，及多達20省月底祭出嚴格限電措施而引起關注。題材上，下游製造商受影響程度分化，而受限產影響的上游資源股，則由需求緊張，價格有上升空間者看高一。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 第四季十大焦點股 今日 第四季十大焦點股 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 2021/09/30 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 你可能感興趣 第四季十大焦點股 今日 00:01 第四季十大焦點股 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 15:28 2021/09/30 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 最新專欄文章 【限電機遇】風力發電崛起勢不可擋 今日 【限電機遇】風力發電崛起勢不可擋 【調整結束】躺着賺錢的板塊 2021/09/30 【調整結束】躺着賺錢的板塊 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 2021/09/30 【GDP捧蛋】高盛料限電令中國Q3 GDP按季零增長 【限電機遇】天然氣成補位新寵？（第二版） 2021/09/30 【限電機遇】天然氣成補位新寵？（第二版） 【限產系列】水泥價有規律續上？（第二版） 2021/09/30 【限產系列】水泥價有規律續上？（第二版） 市場動向 宏觀分析 大行報告 港股 電力 碳中和 贛鋒鋰業（01772） 中國鋁業（02600） GDP PMI