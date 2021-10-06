【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 財金猛人追蹤 07:10 2021/10/06 分享： 內銀股股價經過一輪調整後，股息率被「拉高」至8.5厘水平，相當吸引。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「藍籌內銀有投資機會！」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【新股IPO】譚仔國際矚目招股 不忘兩大風險因素（系列之二） 2021/09/24 【新股IPO】譚仔國際矚目招股 不忘兩大風險因素（系列之二） 【新股IPO】招股在即 一表看懂譚仔國際股息政策是否吸引？（系列之一）（第二版） 2021/09/16 【新股IPO】招股在即 一表看懂譚仔國際股息政策是否吸引？（系列之一）（第二版） 你可能感興趣 【新股IPO】譚仔國際矚目招股 不忘兩大風險因素（系列之二） 07:10 2021/09/24 【新股IPO】譚仔國際矚目招股 不忘兩大風險因素（系列之二） 【新股IPO】招股在即 一表看懂譚仔國際股息政策是否吸引？（系列之一）（第二版） 14:11 2021/09/16 【新股IPO】招股在即 一表看懂譚仔國際股息政策是否吸引？（系列之一）（第二版） 最新專欄文章 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 今日 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 2021/10/04 【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 2021/09/30 【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 2021/09/30 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 港股 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 建設銀行（00939） 人物專訪 范卓雲 每股派息 中小內銀股 國有內銀股