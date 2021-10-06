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【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會

財金猛人追蹤 07:10 2021/10/06

分享：

內銀股股價經過一輪調整後，股息率被「拉高」至8.5厘水平，相當吸引。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「藍籌內銀有投資機會！」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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