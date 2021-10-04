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【二萬四攻防戰】恒大停牌淡友再進襲 港股試穿24000大關

財金 10:13 2021/10/04

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港股第三季大跌近一成半跑輸全球主要股市，踏入第四季首個交易日跌勢加劇。恒指今早低開90多點後，早段跌幅急擴大，最多大跌逾500點或2%，低見24062，蓄勢再試穿二萬四關。

中國恒大 （03333） 債務違約一觸即發，恒大發行債券在一周內兩度未能如期付息外，另一批恒大擔保的2.6美元債券昨日到期，今日付款贖回。市場注視恒大能否如期付款之際，恒大與旗下恒大物業 （06666） 今早開市前突停牌，引發投資者對恒大違約引爆的憂慮。

內銀內險內房全綫瀉

內銀、內險及內房股首當其衝，招行 （03968） 挫4%、建行 （00939） 、工行 （01398） 早段同跌約2%，中行 （03988） 跌1%；平保 （02318） 大跌4%，藍籌內房中龍湖 （00960） 最多瀉逾半成。

淡友全力造淡，據傳持有不少恒大債券的滙豐 （00005） 亦跌近2%，暫低見40.1元，連帶與恒大事件無甚關係的友邦 （01299） 亦大跌3%。

10期指低水80點

筆者上周已一再指出，9月期指結算前後，10月期指連日大低水預示淡友轉戰下月開淡倉。10月期指相對現貨恒指今早大部份時間呈60至80點大低水，11月期指更低水逾百點，相信反映淡友短期造淡決心有增無減，在約二萬四關口仍繼續追沽。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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