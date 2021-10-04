新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 國際 21:23 2021/10/04 分享： 率先開打新冠疫苗的歐美國家，推動疫苗接種將近一年，已抵達樽頸位，推升疫苗接種率愈來愈難，各國政府再軟磨硬泡，小部分堅拒接種的人士怎樣也說服不了，陷入僵持局面。美國藥廠默沙東所研發新冠肺炎藥Molnupiravir，卻有望成為救星。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 相關文章 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 2021/10/01 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 2021/10/02 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 2021/09/21 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 2021/09/29 英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 你可能感興趣 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 09:05 2021/10/01 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 10:05 2021/10/02 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 21:05 2021/09/21 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 疫情 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎