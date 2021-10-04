  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠藥研發取突破 可成世界救星？

國際 21:23 2021/10/04

分享：

率先開打新冠疫苗的歐美國家，推動疫苗接種將近一年，已抵達樽頸位，推升疫苗接種率愈來愈難，各國政府再軟磨硬泡，小部分堅拒接種的人士怎樣也說服不了，陷入僵持局面。美國藥廠默沙東所研發新冠肺炎藥Molnupiravir，卻有望成為救星。

...

撰文 : 林建忠

相關文章

有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式
2021/10/01
有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式
成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB
2021/10/02
成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB
英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天
2021/09/21
英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天
英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根
2021/09/29
英國油荒神仙難救 依賴外勞是禍根
強制接種疫苗 拜登踐踏民主？
2021/09/18
強制接種疫苗 拜登踐踏民主？

你可能感興趣

有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式
09:05 2021/10/01
有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式
成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB
10:05 2021/10/02
成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB
英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天
21:05 2021/09/21
英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天
疫情 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎

上一篇文章

英國財相終亮劍 意在約翰遜相位

下一篇文章

【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版