新冠藥研發取突破 可成世界救星？

率先開打新冠疫苗的歐美國家，推動疫苗接種將近一年，已抵達樽頸位，推升疫苗接種率愈來愈難，各國政府再軟磨硬泡，小部分堅拒接種的人士怎樣也說服不了，陷入僵持局面。美國藥廠默沙東所研發新冠肺炎藥Molnupiravir，卻有望成為救星。

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