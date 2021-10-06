【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦

體育用品股中，龍頭股Nike（美：NKE）街知巷聞，而2021年第一財季營收就按年增長16%。本篇的研究報告會聚焦闡述Nike公司產能逐漸復甦，長期增長的邏輯不變。另外，中銀證券亦推薦安踏 （02020） 、李寧 （02331） 和特步 （01368） 等股票。

收入增長較為穩定

2021年第一財季集團營收按年增長16%，收入增長較為穩定，其中大中華區營收同增11%至19.82億美元。綫上在數字化戰略優勢凸顯背景下保持較好增長，營收同增29%。Nike公司上游供應商受疫情影響逐漸改善，隨着越南疫情防控的推進，產能逐漸復甦，長期增長邏輯不變。

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綫上渠道規模再擴大

Nike公司零售收入持續增長，綫上渠道規模進一步擴大。Nike2021年第一財季集團營收為122.5億美元，按年增長16%，收入增長穩健。分產品來看，Nike鞋類仍為營收貢獻主力，疊加以瑜伽業務主導的女性服裝業務需求強勁，業績增長保持穩健向好態勢。

分品牌來看，2021第一季匡威營收同增12%至6.29億美元，其他品牌營收同增16%至116.4億美元。

分區域來看，2021Q1 Nike大中華區營收同增11%至19.82億美元。綫上方面， Nike數字化戰略優勢凸顯，營收同增29%，業績增長樂觀。

供應商受疫情影響改善

Nike公司上游供應商受疫情影響逐漸改善。上游方面，Nike在華主要供應商為申洲國際 （02313） 和華利集團（深：300979），且代工廠都位於越南。現階段，越南疫情防控效仿中國大陸，出入境嚴格監管與疫苗接種推進並重，較前期高點相比，每日新增病例有所下降。申洲國際位於工業區，受疫情波及較大，但隨着越南疫情防控的推進，生產經營活動將逐步恢復。

華利集團工廠避開人員密集的工業區，因而受疫情影響較小。隨着疫苗接種工作推進，有序推進海外產能擴張。從長期來看，上游紡織行業長期增長邏輯不變。

安踏李寧特步可吼

中銀證券依舊關注業績恢復情況較好的標的。體育服飾推薦安踏體育、李寧和特步國際。

針織製造商薦申洲

此外，上游紡織製造方面，雖然近期東南亞疫情反覆，但越南已開始計劃疫情後經濟復甦計劃，推薦產能布局完善的製造龍頭申洲國際，建議關注華利集團。大眾休閒服飾行業推薦海瀾之家、森馬服飾、太平鳥。中高端服飾推薦比音勒芬、地素時尚，建議關注欣賀股份。

報告來源︰中銀證券

編輯︰葉麗雯

