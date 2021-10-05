【名家拆局】大和賴志文 評未來半年最大隱憂 （第二版） 財金猛人追蹤 15:17 2021/10/05 分享： 疫情減退，內地經濟持續復甦，不過近期經濟數據反映，經濟增長現樽頸，市場憂增長或會放緩。大和資本市場首席經濟師賴志文指出，在疫情下曾經領先全球復甦的中國經濟，未來或會轉為成為全球經濟增長的最大拖累者。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 今日 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 今日 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 【名家論市】景順料年底股市好過現在 2021/10/05 【名家論市】景順料年底股市好過現在 富達Paras Anand：中國市場超賣 2021/10/05 富達Paras Anand：中國市場超賣 【第四季展望】富達把握超賣機遇 2021/10/04 【第四季展望】富達把握超賣機遇 美滙指數 美元 經濟數據表現 經濟現象 大行報告 市場動向 宏觀分析 亞洲 美國聯儲局 美國