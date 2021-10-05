【名家拆局】大和賴志文　評未來半年最大隱憂　（第二版）

疫情減退，內地經濟持續復甦，不過近期經濟數據反映，經濟增長現樽頸，市場憂增長或會放緩。大和資本市場首席經濟師賴志文指出，在疫情下曾經領先全球復甦的中國經濟，未來或會轉為成為全球經濟增長的最大拖累者。

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