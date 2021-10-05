【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 研究報告 17:23 2021/10/05 分享： 今天港股有兩大板塊，升勢強勁一個是疫苗相關，一個是油氣相關，本篇聚焦後者。國際油價自今年8月下旬再展升勢，布蘭特油價升破81美元，美國能源股集體上漲，埃克森美孚升1.26%，雪佛龍升0.44%，康菲石油升1.97%，斯倫貝謝升1.71%，西方石油升2.05%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 2021/10/05 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 【限電危與機】大行嚴選17大受惠受累板塊（附名單參考） 2021/10/04 【限電危與機】大行嚴選17大受惠受累板塊（附名單參考） 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 【限電機遇】風力發電崛起勢不可擋 2021/10/04 【限電機遇】風力發電崛起勢不可擋 你可能感興趣 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 16:28 2021/10/05 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 【限電危與機】大行嚴選17大受惠受累板塊（附名單參考） 16:19 2021/10/04 【限電危與機】大行嚴選17大受惠受累板塊（附名單參考） 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 12:14 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 最新專欄文章 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 今日 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介） 今日 【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介） 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 2021/10/05 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 【10月危情】張憶東深談10大心水股（附各股數據參考） 2021/10/04 【10月危情】張憶東深談10大心水股（附各股數據參考） 【限電危與機】大行嚴選17大受惠受累板塊（附名單參考） 2021/10/04 【限電危與機】大行嚴選17大受惠受累板塊（附名單參考） 北美市場 新興市場 美股 個股分析 大行報告 市場動向 宏觀分析 恒生指數 安碩恒生指數－USD（09115） 港股