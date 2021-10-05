【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）

今天港股有兩大板塊，升勢強勁一個是疫苗相關，一個是油氣相關，本篇聚焦後者。

國際油價自今年8月下旬再展升勢，布蘭特油價升破81美元，美國能源股集體上漲，埃克森美孚升1.26%，雪佛龍升0.44%，康菲石油升1.97%，斯倫貝謝升1.71%，西方石油升2.05%。

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