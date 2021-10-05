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【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！

財金猛人追蹤 18:15 2021/10/05

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本地地產股早前因為有傳中央要求地產商幫忙解決香港土地問題，導致整個板塊大跌，為繼互聯網、教育、賭股等板塊後，最新被指受政策拖累的板塊。

不過，中央向地產商施壓的消息並未獲得證實，香港地產建設商會早前表示，未聞中央曾向發展商施壓，多間地產商亦回應指，沒有收到相關消息。

對於本地地產股前景，以立投資董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「市場其實係overreacted（過度反應），香港多隻地產股的Balance Sheet其實都好強，而且多間地產商嘅收入都好多元化，有好多利潤都係來自非房地產開發利潤。」

退一步講，就算售樓利潤係零，發展商都唔會出現財政問題，香港地產股之前係超跌咗。

林少陽表示，即使香港土地政策有所改變，對於財政穩健的香港地產商來說，影響對比內房實施的「三條紅綫」較少，他比較看好租金收入佔比較高的地產商。

事實上，本地地產板塊自9月20日大跌後，近日開始有回升的跡象，在四大發展商當中，以新世界 （00017） 的表現最佳，本周升逾4%。另外，政府將於10月6日（明天）公布施政報告，相信有關最新的土地政策將在屆時宣布，投資者可密切留意。

更多專訪內容，請留意《投資理財周刊》「封面故事」。

記者：陳紫瑩

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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