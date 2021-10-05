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【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版）

財金猛人追蹤 17:46 2021/10/05

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「花樣不再，年華易逝」。中央三條紅綫緊箍內房，繼恒大後，由前國家副主席、前中央政治局常委曾慶紅侄女創立的花樣年 （01777） 亦有票據未能如期付款。當日獲彤叔等「鋤D會」成員粉墨撐場上市，今日亦淪債務違約下場。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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