【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 財金猛人追蹤 17:46 2021/10/05 分享： 「花樣不再，年華易逝」。中央三條紅綫緊箍內房，繼恒大後，由前國家副主席、前中央政治局常委曾慶紅侄女創立的花樣年 （01777） 亦有票據未能如期付款。當日獲彤叔等「鋤D會」成員粉墨撐場上市，今日亦淪債務違約下場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股 你可能感興趣 第四季十大焦點股 00:01 2021/10/04 第四季十大焦點股 最新專欄文章 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 2021/10/04 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 2021/09/30 【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 2021/09/29 【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版） 2021/09/28 【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版） 【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版） 2021/09/27 【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版） 港股 花樣年控股（01777） 彩生活（01778） 中國恒大（03333） 劉央 中渝置地（01224） 鄭裕彤 劉鑾雄 邱德根 張松橋