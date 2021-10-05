祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 名家專區 17:03 2021/10/05 分享： 房屋及土地供應議題是明日公布的《施政報告》一大重點，過去一周接連有消息指出，政府會推出多項土地供應政策，包括聚焦發展新界北、放寬強拍條例、降低新界「祖堂地」出售門檻、提出龍鼓灘填海方案等等，可見特首林鄭月娥趕緊在任內最後一份《施政報告》爭取亮麗的「成績表」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓市高峰現暗湧 2021/10/01 樓市高峰現暗湧 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 2021/09/30 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 料放寬舊樓強拍比例 恒地嘉國市區重建經驗豐 2021/10/04 料放寬舊樓強拍比例 恒地嘉國市區重建經驗豐 施政報告預先評 方向正確但救不了近火？ 2021/10/05 施政報告預先評 方向正確但救不了近火？ 你可能感興趣 樓市高峰現暗湧 14:00 2021/10/01 樓市高峰現暗湧 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 01:00 2021/09/30 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 料放寬舊樓強拍比例 恒地嘉國市區重建經驗豐 01:00 2021/10/04 料放寬舊樓強拍比例 恒地嘉國市區重建經驗豐 最新專欄文章 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 今日 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 平過大圍站都買架啦？ 2021/10/04 平過大圍站都買架啦？ 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 2021/09/29 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 施政報告前爆新盤爆搶客戰 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 投資零售核心區舖位無得輸？ 2021/09/23 投資零售核心區舖位無得輸？ 土地供應 明日大嶼 龍鼓灘 新界北 林鄭月娥 施政報告