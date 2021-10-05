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祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題

名家專區 17:03 2021/10/05

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房屋及土地供應議題是明日公布的《施政報告》一大重點，過去一周接連有消息指出，政府會推出多項土地供應政策，包括聚焦發展新界北、放寬強拍條例、降低新界「祖堂地」出售門檻、提出龍鼓灘填海方案等等，可見特首林鄭月娥趕緊在任內最後一份《施政報告》爭取亮麗的「成績表」。

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欄名 : 樓市分析

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