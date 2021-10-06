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【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）

財金猛人追蹤 07:00 2021/10/06

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港股第四季開局表現稍弱，周一大挫539點後，周二反彈67點，暫於24000邊爭持。光銀國際研究部主管林樵基認為，香港股市將在第三季下跌之後企穩回升，預計第四季恒生指數將在25000點至26000點之間波動，國企指數預計在9000點至10000點之間波動。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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