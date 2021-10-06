【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版） 財金猛人追蹤 13:32 2021/10/06 分享： （第二版新增對中國股市的觀點）港股第四季開局表現稍弱，周一大挫539點後，周二反彈67點，今日續暫於24000邊爭持。光銀國際研究部主管林樵基認為，香港股市將在第三季下跌之後企穩回升，預計第四季恒生指數將在25000點至26000點之間波動，國企指數預計在9000點至10000點之間波動。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股 你可能感興趣 第四季十大焦點股 00:01 2021/10/04 第四季十大焦點股 最新專欄文章 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第三版 今日 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第三版 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第一版） 今日 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第一版） 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 今日 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 2021/10/05 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 2021/10/05 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 宏觀分析 市場動向 大行報告 貨幣政策 港股 林樵基 恒生指數 恒生中國企業指數