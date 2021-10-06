【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 財金猛人追蹤 09:44 2021/10/06 分享： 中國內地近日實施「能耗雙控」政策，造成多個高耗能省份電力短缺，有分析料，此舉將令自8月局部疫情反彈後，經濟增長放緩的情況加劇。多間大行因此下調對中國GDP預測，指限電限產將影響工業活動。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 2021/09/29 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 你可能感興趣 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 21:34 2021/09/29 【逃生門再現？】法巴譚慧敏：科技股要趁反彈沽貨！ 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 18:15 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 最新專欄文章 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 今日 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 2021/10/04 【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 2021/09/30 【名家談政策】摩根資產許長泰：共富方向其實好合理 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 2021/09/30 【名家談低吸】 滙豐范卓雲︰看好本地地產股 電動車 共同富裕 疫情 投資策略 經濟 板塊 香港 銀行 中國 人物專訪