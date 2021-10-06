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【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水

財金猛人追蹤 09:44 2021/10/06

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中國內地近日實施「能耗雙控」政策，造成多個高耗能省份電力短缺，有分析料，此舉將令自8月局部疫情反彈後，經濟增長放緩的情況加劇。多間大行因此下調對中國GDP預測，指限電限產將影響工業活動。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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