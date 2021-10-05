英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 國際 18:50 2021/10/05 分享： 英國保守黨大會一連數日在曼徹斯特舉行，第二日重頭戲是財相辛偉誠（Rishi Sunak）的演說。整篇演說中，最多傳媒引用的一句肯定是「英國經濟復甦不會沒有代價」（UK recovery comes with a cost），更有政治評論形容，這句話猶如向首相約翰遜（Boris Johnson）叫陣。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 2021/10/04 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 2021/10/02 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 2021/09/27 基民盟選舉大挫 默克爾主義不死 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 2021/09/26 河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 你可能感興趣 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 21:23 2021/10/04 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 10:05 2021/10/02 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 22:23 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 最新專欄文章 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 今日 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 國金札記 - 新冠藥物現突破 可成世界救星？ 2021/10/05 新冠藥物現突破 可成世界救星？ 國金札記 - 網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出澳洲fb 2021/10/04 網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出澳洲fb 國金札記 - 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 2021/10/01 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 國金札記 - 英油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 2021/09/30 英油荒神仙難救 依賴外勞是禍根 政治 財政政策 疫情 英國保守黨 約翰遜 英國