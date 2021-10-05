  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國財相終亮劍 意在約翰遜相位

國際 18:50 2021/10/05

分享：

英國保守黨大會一連數日在曼徹斯特舉行，第二日重頭戲是財相辛偉誠（Rishi Sunak）的演說。整篇演說中，最多傳媒引用的一句肯定是「英國經濟復甦不會沒有代價」（UK recovery comes with a cost），更有政治評論形容，這句話猶如向首相約翰遜（Boris Johnson）叫陣。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

新冠藥研發取突破 可成世界救星？
2021/10/04
新冠藥研發取突破 可成世界救星？
成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB
2021/10/02
成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB
肖爾茨勝選 只因更似默克爾
2021/09/28
肖爾茨勝選 只因更似默克爾
基民盟選舉大挫 默克爾主義不死
2021/09/27
基民盟選舉大挫 默克爾主義不死
河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派
2021/09/26
河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派

你可能感興趣

新冠藥研發取突破 可成世界救星？
21:23 2021/10/04
新冠藥研發取突破 可成世界救星？
成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB
10:05 2021/10/02
成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB
肖爾茨勝選 只因更似默克爾
22:23 2021/09/28
肖爾茨勝選 只因更似默克爾

最新專欄文章

英國財相終亮劍 意在約翰遜相位
今日
英國財相終亮劍 意在約翰遜相位
國金札記 - 新冠藥物現突破 可成世界救星？
2021/10/05
新冠藥物現突破 可成世界救星？
國金札記 - 網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出澳洲fb
2021/10/04
網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出澳洲fb
國金札記 - 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？
2021/10/01
3大利淡夾擊 英鎊未跌完？
國金札記 - 英油荒神仙難救 依賴外勞是禍根
2021/09/30
英油荒神仙難救 依賴外勞是禍根
政治 財政政策 疫情 英國保守黨 約翰遜 英國

上一篇文章

【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第二版）

下一篇文章

新冠藥研發取突破 可成世界救星？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版