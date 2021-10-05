英國財相終亮劍 意在約翰遜相位

英國保守黨大會一連數日在曼徹斯特舉行，第二日重頭戲是財相辛偉誠（Rishi Sunak）的演說。整篇演說中，最多傳媒引用的一句肯定是「英國經濟復甦不會沒有代價」（UK recovery comes with a cost），更有政治評論形容，這句話猶如向首相約翰遜（Boris Johnson）叫陣。

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