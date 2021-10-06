宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡

近日備受關注的房地產開發商債務違約危機事件，觸發投資者避險及拋售房地產相關股份。本文探討內房債務危機對投資者的啟示，並評估在大灣區內的不一樣投資機遇。

1.內房債引發系統性風險低

個別公司的信貸事件，對國

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