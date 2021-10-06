宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 名家專區 2021/10/06 分享： 近日備受關注的房地產開發商債務違約危機事件，觸發投資者避險及拋售房地產相關股份。本文探討內房債務危機對投資者的啟示，並評估在大灣區內的不一樣投資機遇。 1.內房債引發系統性風險低 個別公司的信貸事件，對國 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 方君明 宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【名家論市】景順料年底股市好過現在 2021/10/05 【名家論市】景順料年底股市好過現在 【名家拆局】大和賴志文 評未來半年最大隱憂 （第二版） 2021/10/05 【名家拆局】大和賴志文 評未來半年最大隱憂 （第二版） 富達Paras Anand：中國市場超賣 2021/10/05 富達Paras Anand：中國市場超賣 【第四季展望】富達把握超賣機遇 2021/10/04 【第四季展望】富達把握超賣機遇 【限電危機】法巴陳興動料拖至明春 累GDP減速（第二版） 2021/09/30 【限電危機】法巴陳興動料拖至明春 累GDP減速（第二版） 中國 經濟 大灣區 股票 大行報告 方君明 民企內房股 國企內房股 板塊 投資策略