維達續尋頂 PE平過同業 名家專區 2021/10/06 分享： 港股昨日反彈，可惜國企指數未能倒升收場，但國指在A股周五復市前或趨觀望，繼續利好板塊輪動，可留意重上牛熊分界綫的維達國際（03331），未來三年盈利複合增長13%，加上短、中綫技術指標都發出買入訊號， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股區間上落乏方向 或挾淡倉先炒碳中和（第二版） 今日 港股區間上落乏方向 或挾淡倉先炒碳中和（第二版） 中字股實力談 - 港股黃金周震盪 十月危城未解除（第三版） 2021/10/05 港股黃金周震盪 十月危城未解除（第三版） 中字股實力談 - 國航已起飛 新冠有藥醫 2021/10/05 國航已起飛 新冠有藥醫 中字股實力談 - 港股國慶後急挫 淡友十月或圍城（第三版） 2021/10/04 港股國慶後急挫 淡友十月或圍城（第三版） 中字股實力談 - 信証盈利攀升 股市末季興旺 2021/10/02 信証盈利攀升 股市末季興旺 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 紙業股 恒安國際（01044） 維達國際（03331） 中順潔柔（深：002511） 人民幣 板塊