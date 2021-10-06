維達續尋頂 PE平過同業

港股昨日反彈，可惜國企指數未能倒升收場，但國指在A股周五復市前或趨觀望，繼續利好板塊輪動，可留意重上牛熊分界綫的維達國際（03331），未來三年盈利複合增長13%，加上短、中綫技術指標都發出買入訊號，

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