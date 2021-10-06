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恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期

名家專區 2021/10/06

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銀行股派息普遍較為慷慨，是不少食息一族收息之選。恒生銀行（00011）昨日宣布派第三次中期股息，令周息率回升至4.5厘，擺脫去年疫情期間的「低息期」，以下為各銀行的派息現況整理。

去年共派5.5元股息

...

欄名 : 交易講場

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派息 派息比率 每股派息 銀行 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356）

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