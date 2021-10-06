恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 名家專區 2021/10/06 分享： 銀行股派息普遍較為慷慨，是不少食息一族收息之選。恒生銀行（00011）昨日宣布派第三次中期股息，令周息率回升至4.5厘，擺脫去年疫情期間的「低息期」，以下為各銀行的派息現況整理。 去年共派5.5元股息 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 2021/10/05 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 交易講場 - 中國「限電停產」 全球通脹添壓？ 2021/10/04 中國「限電停產」 全球通脹添壓？ 交易講場 - 再有明星股申港上市 身家漲成焦點 2021/10/02 再有明星股申港上市 身家漲成焦點 交易講場 - 內地遊戲兩月未批新版號 監管恐未完 2021/10/01 內地遊戲兩月未批新版號 監管恐未完 交易講場 - 內房風高浪急 碧桂園系密密擴軍 2021/09/30 內房風高浪急 碧桂園系密密擴軍 派息 派息比率 每股派息 銀行 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356）