恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期

銀行股派息普遍較為慷慨，是不少食息一族收息之選。恒生銀行（00011）昨日宣布派第三次中期股息，令周息率回升至4.5厘，擺脫去年疫情期間的「低息期」，以下為各銀行的派息現況整理。

去年共派5.5元股息

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