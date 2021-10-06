憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？

核心區舖位吉舖稍改善，惟新租個案仍以短租為主，反映業主憧憬通關快將落實，寧先放短租，以免錯失租金大升機會。銅鑼灣羅素街地下一個舖位，早前由鐘錶店以約60萬元租用，租客上月突遷出，舖位交吉，最近業主同意短租予口罩店，月租約10萬元。此外，同業主持有旺角亞皆老街及西洋菜街交界的靚位，亦曾由金店租用，早前遷出，換上燕窩店短租，涉及約30萬元。

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