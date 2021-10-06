憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 名家專區 10:00 2021/10/06 分享： 核心區舖位吉舖稍改善，惟新租個案仍以短租為主，反映業主憧憬通關快將落實，寧先放短租，以免錯失租金大升機會。銅鑼灣羅素街地下一個舖位，早前由鐘錶店以約60萬元租用，租客上月突遷出，舖位交吉，最近業主同意短租予口罩店，月租約10萬元。此外，同業主持有旺角亞皆老街及西洋菜街交界的靚位，亦曾由金店租用，早前遷出，換上燕窩店短租，涉及約30萬元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 2021/09/14 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 你可能感興趣 商舖回穩勝商廈 01:00 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 11:00 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 14:00 2021/09/14 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 最新專欄文章 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 2021/10/05 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 平過大圍站都買架啦？ 2021/10/04 平過大圍站都買架啦？ 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 2021/09/29 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 施政報告前爆新盤爆搶客戰 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 投資零售核心區舖位無得輸？ 2021/09/23 投資零售核心區舖位無得輸？ 商舖 鐘錶 旺角 鐘錶 銅鑼灣 尖沙咀