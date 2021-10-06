  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？

名家專區 10:00 2021/10/06

分享：

核心區舖位吉舖稍改善，惟新租個案仍以短租為主，反映業主憧憬通關快將落實，寧先放短租，以免錯失租金大升機會。銅鑼灣羅素街地下一個舖位，早前由鐘錶店以約60萬元租用，租客上月突遷出，舖位交吉，最近業主同意短租予口罩店，月租約10萬元。此外，同業主持有旺角亞皆老街及西洋菜街交界的靚位，亦曾由金店租用，早前遷出，換上燕窩店短租，涉及約30萬元。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

商舖回穩勝商廈
2021/07/19
商舖回穩勝商廈
租務需求升 商舖空置情況明顯改善
2021/07/21
租務需求升 商舖空置情況明顯改善
經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈
2021/09/14
經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈

你可能感興趣

商舖回穩勝商廈
01:00 2021/07/19
商舖回穩勝商廈
租務需求升 商舖空置情況明顯改善
11:00 2021/07/21
租務需求升 商舖空置情況明顯改善
經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈
14:00 2021/09/14
經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈

最新專欄文章

祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題
2021/10/05
祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題
平過大圍站都買架啦？
2021/10/04
平過大圍站都買架啦？
呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象
2021/09/29
呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象
施政報告前爆新盤爆搶客戰
2021/09/27
施政報告前爆新盤爆搶客戰
投資零售核心區舖位無得輸？
2021/09/23
投資零售核心區舖位無得輸？
商舖 鐘錶 旺角 鐘錶 銅鑼灣 尖沙咀

下一篇文章

星凱．堤岸可延續新盤旺勢？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版