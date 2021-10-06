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施政報告今出爐 增白石角站通科學園

擴鐵路網絡 多管齊下新界北闢地

名家專區 2021/10/06

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今天公布的施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，令該區潛在住宅供應量大增至逾40萬伙。據悉，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。

政策跨任期 林鄭爭連任交功課？

下屆行

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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