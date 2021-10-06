今天公布的施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，令該區潛在住宅供應量大增至逾40萬伙。據悉，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。

政策跨任期 林鄭爭連任交功課？

下屆行

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