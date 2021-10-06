施政報告今出爐 增白石角站通科學園 擴鐵路網絡 多管齊下新界北闢地 名家專區 2021/10/06 分享： 今天公布的施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，令該區潛在住宅供應量大增至逾40萬伙。據悉，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。 政策跨任期 林鄭爭連任交功課？ 下屆行 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府研「通關碼」 消息：技術完全可做到 2021/10/05 港府研「通關碼」 消息：技術完全可做到 有政戲 - 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 2021/10/04 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 有政戲 - 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 2021/09/30 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 有政戲 - 民建聯林鄭 土地房屋建議「同行」？ 2021/09/29 民建聯林鄭 土地房屋建議「同行」？ 有政戲 - 財爺接力外交部 出招回擊美方 2021/09/28 財爺接力外交部 出招回擊美方 施政報告 香港 林鄭月娥 大灣區 選舉 土地供應 鐵路 明日大嶼 新界北 前海