【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第二版） 財金 12:21 2021/10/06 分享： 全球對石油及各種石化能源需求急增，惟石油輸出國組織與盟國（OPEC+）周一會議，未如部分市場人士預期進一步增產，推動國際油價升勢加快，並引發環球通脹升温及各球央行提前收水加息的憂慮。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版） 2021/10/04 【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版） 【港股脈博】港股季結好淡角力續上演 阿里再創上市新低（第三版） 2021/09/30 【港股脈博】港股季結好淡角力續上演 阿里再創上市新低（第三版） 【期指結算】期結日低位急反彈 期指大低水後市要留神（第三版） 2021/09/29 【期指結算】期結日低位急反彈 期指大低水後市要留神（第三版） 【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第三版） 2021/09/28 【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第三版） 【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版） 2021/09/27 【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版） 港股 恒生指數 南韓 石油 阿里巴巴－SW（09988） 新西蘭 石油輸出國組織 加息 新西蘭央行 通脹