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【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第二版）

財金 12:21 2021/10/06

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全球對石油及各種石化能源需求急增，惟石油輸出國組織與盟國（OPEC+）周一會議，未如部分市場人士預期進一步增產，推動國際油價升勢加快，並引發環球通脹升温及各球央行提前收水加息的憂慮。

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欄名 : 港股脈博

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