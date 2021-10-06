【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 研究報告 14:53 2021/10/06 分享： 行政長官林鄭月娥公布任期最後一份《施政報告2021》，提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，形容發展可媲美「維港都會區」。消息一出建築股股價急升，中國建築國際 （03311） 在急升近8.7%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 今日 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 2021/10/05 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 你可能感興趣 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 12:14 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 今日 18:41 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 17:23 2021/10/05 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 最新專欄文章 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 今日 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第三版 今日 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第三版 【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版） 今日 【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版） 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 2021/10/05 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 2021/10/05 【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版） 大行報告 過渡性房屋 公屋 市場動向 安樂工程（01977） 受惠股 廣聯工程控股（01413） 華營建築（01582） 佳明 立基工程控股（01690）