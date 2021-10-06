  • 29°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 23:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版）

研究報告 14:53 2021/10/06

分享：

行政長官林鄭月娥公布任期最後一份《施政報告2021》，提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，形容發展可媲美「維港都會區」。消息一出建築股股價急升，中國建築國際 （03311） 在急升近8.7%。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股
2021/10/04
【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股
【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦
今日
【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦
【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）
2021/10/05
【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）

你可能感興趣

【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股
12:14 2021/10/04
【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股
【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦
今日 18:41
【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦
【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）
17:23 2021/10/05
【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）

最新專欄文章

【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦
今日
【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦
【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第三版
今日
【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第三版
【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版）
今日
【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版）
【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）
2021/10/05
【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）
【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版）
2021/10/05
【銀髮機遇】國產膝頭有價有市 （第二版）
大行報告 過渡性房屋 公屋 市場動向 安樂工程（01977） 受惠股 廣聯工程控股（01413） 華營建築（01582） 佳明 立基工程控股（01690）

上一篇文章

【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第三版

下一篇文章

【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版