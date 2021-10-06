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【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價）

財金猛人追蹤 17:20 2021/10/06

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港股第四季仍未擺脫弱勢，「超人」李嘉誠旗下的長實集團 （01113） 股價亦走軟，然而李嘉誠基金會7月以來共錄得36度增持，似乎對公司前景相當積極樂觀。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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