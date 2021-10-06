【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 財金猛人追蹤 17:20 2021/10/06 分享： 港股第四季仍未擺脫弱勢，「超人」李嘉誠旗下的長實集團 （01113） 股價亦走軟，然而李嘉誠基金會7月以來共錄得36度增持，似乎對公司前景相當積極樂觀。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股 你可能感興趣 第四季十大焦點股 00:01 2021/10/04 第四季十大焦點股 最新專欄文章 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 2021/10/05 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 2021/10/04 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 2021/09/30 【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 2021/09/29 【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版） 2021/09/28 【投資啟示】油價直撲80美元 馬斯克「預言」此產品將來重要性堪比今日石油？（第三版） 李嘉誠 李澤鉅 增持 港股 本港地產股 買入 市盈率 長實集團（01113）