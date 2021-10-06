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【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?

財金 13:21 2021/10/06

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圖左為芒格、圖右巴菲特

阿里巴巴 （09988） 股價今早逆市上升逾2%，繼中石油 （00857） 、中石化 （00386） 及中海油 （00883） 後，罕見打入藍籌升幅榜第四位。

阿里中午收報138.5元，逆市升3.2元或2.4%。相對騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 3大藍籌科技股同受收水加息憂慮偏軟，表現更可說一枝獨秀。

阿里股價回升，並非內地監管傳放緩或接近完成的好消息，而是阿里股價愈跌愈殘，吸引更多價值投資者瞓身低吸，當中以股神巴菲特長期拍檔芒格（Charlie Munger）最為突出。

大手增持阿里  佔組合約兩成

芒格旗下報業機構Daily Journal向美國證監會提交的季度申報顯示，該公司截至9月底持有約30.2萬股阿里美股ADS（美：BABA），較6月底持倉大增約13.6萬股，持倉股份大增逾八成。

說芒格瞓身低吸阿里並不為過，以最近阿里持倉計，相關股份總值約4,500萬美元，佔Daily Journal投資組合總值約兩成。阿里上季股價狂瀉逾三成半情況下，以價值投資理念見稱的芒格仍大手吸納，反映阿里現價預測市盈率低於16倍以下，投資價值在全球科網巨企中最突出。

惟芒格自今年4月首次披露持有阿里美股以來，阿里股價已累挫逾4成，芒格的金漆招牌對阿里股價刺激作用能維持多久? 暫不且寄望過高。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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