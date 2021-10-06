【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版）

▲ 圖左為芒格、圖右巴菲特

阿里巴巴 （09988） 股價今日逆市上升，相對騰訊（00700）、美團（03690）及小米（01810）3大藍籌科技股，同受收水加息憂慮困擾股價跌近1%至2%，表現可說一枝獨秀。

阿里今收報137.3元，逆市升2元或1.5%，相對恒指及恒生科指分別跌0.6%及1.5%，亦全面跑贏大市。

阿里股價回升，並非內地監管傳放緩或接近完成的好消息，而是阿里股價愈跌愈殘，吸引更多價值投資者瞓身低吸，當中以股神巴菲特長期拍檔芒格（Charlie Munger）最為突出。

大手增持阿里 佔組合約兩成

芒格旗下報業機構Daily Journal向美國證監會提交的季度申報顯示，該公司截至9月底持有約30.2萬股阿里美股ADS（美：BABA），較6月底持倉大增約13.6萬股，持倉股份大增逾八成。

說芒格瞓身低吸阿里並不為過，以最近阿里持倉計，相關股份總值約4,500萬美元，佔Daily Journal投資組合總值約兩成。阿里上季股價狂瀉逾三成半情況下，以價值投資理念見稱的芒格仍大手吸納，反映阿里現價預測市盈率低於16倍以下，投資價值在全球科網巨企中最突出。

惟芒格自今年4月首次披露持有阿里美股以來，阿里股價已累挫近4成。單靠芒格的金漆招牌對阿里股價刺激作用能維持多久，本難寄以厚望。惟阿里股價本周一、二連日創來港上市新低後，技術超賣愈趨嚴重，若再有利好消息配合，隨時有機會進一步反彈。

撰文：劉德斌