  • 28°C
香港時間 : 20211007日 (週四) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵

財金猛人追蹤 16:31 2021/10/07

分享：

以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「投資者倘想買股票收股息的話，一些高息中小型股票也可以考慮。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！
2021/10/05
【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！
第四季十大焦點股
2021/10/04
第四季十大焦點股

你可能感興趣

【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！
18:15 2021/10/05
【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！
第四季十大焦點股
00:01 2021/10/04
第四季十大焦點股

最新專欄文章

【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇
今日
【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇
【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水
2021/10/06
【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水
【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會
2021/10/06
【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會
【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！
2021/10/05
【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！
【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和
2021/10/04
【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和
人物專訪 港股 ESG 節能環保股 每股盈利 每股派息 派息比率 光大環境（00257）

上一篇文章

【財金投資名家講座】印太軍事競賽徒添戰爭風險　中港新冠「零容忍」是否實際？（一按即睇）

下一篇文章

【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版