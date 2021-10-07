【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 財金猛人追蹤 16:31 2021/10/07 分享： 以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「投資者倘想買股票收股息的話，一些高息中小型股票也可以考慮。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股 你可能感興趣 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 18:15 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 第四季十大焦點股 00:01 2021/10/04 第四季十大焦點股 最新專欄文章 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 今日 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 2021/10/06 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 2021/10/06 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 2021/10/04 【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 人物專訪 港股 ESG 節能環保股 每股盈利 每股派息 派息比率 光大環境（00257）