【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 財金猛人追蹤 07:19 2021/10/07 分享： 自國家主席習近平去年在聯合國大會上承諾，中國將在2030年達到碳排放峰值，2060年達成碳中和後，中國在政策層面已落實很多有助減低碳排放、使用潔淨能源的政策，亦利好相關板塊發展前景。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 2021/10/06 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 你可能感興趣 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 19:20 2021/10/06 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 18:15 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 最新專欄文章 【名家談高息股】基金名家林少陽：高息中小股呢隻優質！ 今日 【名家談高息股】基金名家林少陽：高息中小股呢隻優質！ 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 2021/10/06 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 2021/10/06 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 2021/10/04 【名家談股市】2大專家心水主題 滙豐范卓雲：中產崛起機遇 法巴譚慧敏︰碳中和 人物專訪 范卓雲 碳中和 電動車 經濟 板塊 香港 中國 亞洲