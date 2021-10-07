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【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇

財金猛人追蹤 07:19 2021/10/07

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自國家主席習近平去年在聯合國大會上承諾，中國將在2030年達到碳排放峰值，2060年達成碳中和後，中國在政策層面已落實很多有助減低碳排放、使用潔淨能源的政策，亦利好相關板塊發展前景。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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