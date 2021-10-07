FB噩運纏身 三大危機威脅成長

Facebook近期可謂噩運纏身，繼有內部員工揭露，集團為追求點擊率，放任極端內容流竄，周一晚再發生全球死機事件，包括WhatsApp、Instagram等旗下平台全綫停擺，連同Apple減少收集用戶數據衝擊廣告精准度，數個大浪接連打來，強大的Facebook也難招架。

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