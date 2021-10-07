FB噩運纏身 三大危機威脅成長 國際 17:52 2021/10/07 分享： Facebook近期可謂噩運纏身，繼有內部員工揭露，集團為追求點擊率，放任極端內容流竄，周一晚再發生全球死機事件，包括WhatsApp、Instagram等旗下平台全綫停擺，連同Apple減少收集用戶數據衝擊廣告精准度，數個大浪接連打來，強大的Facebook也難招架。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 相關文章 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 2021/10/04 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 2021/09/30 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 2021/10/02 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 2021/10/01 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 你可能感興趣 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 18:50 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 21:23 2021/10/04 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 19:48 2021/09/30 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 社交平台 美國 Facebook Facebook（美：FB） WhatsApp Instagram