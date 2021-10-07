普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動

美國聯儲局在9月議息會後聲明指，若美國經濟繼續復甦，買債步伐將會放緩，即逐步啟動「收水」計劃，但未有明確時間表，聯儲局又暗示加息步伐將由6月時預期的2023年提早。

普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈

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