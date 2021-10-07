普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動 名家專區 2021/10/07 分享： 美國聯儲局在9月議息會後聲明指，若美國經濟繼續復甦，買債步伐將會放緩，即逐步啟動「收水」計劃，但未有明確時間表，聯儲局又暗示加息步伐將由6月時預期的2023年提早。 普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 2021/10/06 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 2021/10/06 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 【名家論市】景順料年底股市好過現在 2021/10/05 【名家論市】景順料年底股市好過現在 【名家拆局】大和賴志文 評未來半年最大隱憂 （第二版） 2021/10/05 【名家拆局】大和賴志文 評未來半年最大隱憂 （第二版） 富達Paras Anand：中國市場超賣 2021/10/05 富達Paras Anand：中國市場超賣 中國 香港 貨幣政策 通脹 美國聯儲局 債券 加息 財政政策 新興市場 降準