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熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
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普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動

名家專區 2021/10/07

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美國聯儲局在9月議息會後聲明指，若美國經濟繼續復甦，買債步伐將會放緩，即逐步啟動「收水」計劃，但未有明確時間表，聯儲局又暗示加息步伐將由6月時預期的2023年提早。

普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈

...

撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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