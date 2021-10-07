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大戶愈跌愈買 阿里長綫值博？

名家專區 2021/10/07

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環球投資者憂慮高油價推升通脹，迫使央行提前收水加息，科技新經濟股昨普遍偏軟，惟獨阿里巴巴（09988）股價昨全日逆市上升，明顯跑贏其他藍籌科技股。

阿里昨收報137.3元，升2元或1.5%；相對騰訊（

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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