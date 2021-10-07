大戶愈跌愈買 阿里長綫值博？ 名家專區 2021/10/07 分享： 環球投資者憂慮高油價推升通脹，迫使央行提前收水加息，科技新經濟股昨普遍偏軟，惟獨阿里巴巴（09988）股價昨全日逆市上升，明顯跑贏其他藍籌科技股。 阿里昨收報137.3元，升2元或1.5%；相對騰訊（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水援兵未到 愛股趁回吐吸 2021/10/05 北水援兵未到 愛股趁回吐吸 透視中港美 - 美滙神奇數字的啓示 2021/10/04 美滙神奇數字的啓示 透視中港美 - 中國經濟轉弱 反當好消息炒？ 2021/10/01 中國經濟轉弱 反當好消息炒？ 透視中港美 - 港股人民幣交易 要移兩座大山 2021/09/30 港股人民幣交易 要移兩座大山 透視中港美 - 阿里強反彈 科企未轉勢 2021/09/29 阿里強反彈 科企未轉勢 本地銀行股 阿里巴巴 科技硬件 港股 滙豐控股（00005） 中國石油化工股份（00386） 騰訊控股（00700） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 小米集團－W（01810）