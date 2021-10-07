中交十分吸引 PE3倍 息6.8厘 名家專區 2021/10/07 分享： 國企指數昨日再跌，炒股不炒市模式未見停下來，昨日回到碳中和股身上，但最吸引人是基建股同樣逆市上升，基建股除了年底升多跌少外，大部分預測市盈率（PE）不足3倍，預測PE更超過6厘，尤其盈利複合增長可達 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股區間上落乏方向 或挾淡倉先炒碳中和（第三版） 2021/10/06 港股區間上落乏方向 或挾淡倉先炒碳中和（第三版） 中字股實力談 - 維達續尋頂 PE平過同業 2021/10/06 維達續尋頂 PE平過同業 中字股實力談 - 港股黃金周震盪 十月危城未解除（第三版） 2021/10/05 港股黃金周震盪 十月危城未解除（第三版） 中字股實力談 - 國航已起飛 新冠有藥醫 2021/10/05 國航已起飛 新冠有藥醫 中字股實力談 - 港股國慶後急挫 淡友十月或圍城（第三版） 2021/10/04 港股國慶後急挫 淡友十月或圍城（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 李克強 習近平 恒生中國企業指數 基建 中國中鐵（00390） 中國鐵建（01186） 中國交通建設（01800） 維達國際（03331）