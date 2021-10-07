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中交十分吸引 PE3倍 息6.8厘

名家專區 2021/10/07

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國企指數昨日再跌，炒股不炒市模式未見停下來，昨日回到碳中和股身上，但最吸引人是基建股同樣逆市上升，基建股除了年底升多跌少外，大部分預測市盈率（PE）不足3倍，預測PE更超過6厘，尤其盈利複合增長可達

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 李克強 習近平 恒生中國企業指數 基建 中國中鐵（00390） 中國鐵建（01186） 中國交通建設（01800） 維達國際（03331）

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