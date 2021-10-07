中交十分吸引 PE3倍 息6.8厘

國企指數昨日再跌，炒股不炒市模式未見停下來，昨日回到碳中和股身上，但最吸引人是基建股同樣逆市上升，基建股除了年底升多跌少外，大部分預測市盈率（PE）不足3倍，預測PE更超過6厘，尤其盈利複合增長可達

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