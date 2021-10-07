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fb風波 恐臨新一輪監管浪潮

名家專區 2021/10/07

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近月Facebook（美：FB）再被推上風尖浪口，前員工Frances Haugen上月向報章爆料指fb將商業成長置於公眾安全之上，事件難免令人再次聯想起2018年的數據醜聞。

隨着Haugen出席美國

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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