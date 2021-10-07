fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 名家專區 2021/10/07 分享： 近月Facebook（美：FB）再被推上風尖浪口，前員工Frances Haugen上月向報章爆料指fb將商業成長置於公眾安全之上，事件難免令人再次聯想起2018年的數據醜聞。 隨着Haugen出席美國 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 2021/10/06 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 交易講場 - 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 2021/10/05 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 交易講場 - 中國「限電停產」 全球通脹添壓？ 2021/10/04 中國「限電停產」 全球通脹添壓？ 交易講場 - 再有明星股申港上市 身家漲成焦點 2021/10/02 再有明星股申港上市 身家漲成焦點 交易講場 - 內地遊戲兩月未批新版號 監管恐未完 2021/10/01 內地遊戲兩月未批新版號 監管恐未完 金融 Facebook（美：FB） 朱克伯格 美國 媒體 社交平台 反壟斷 Instagram WhatsApp 美國參議院