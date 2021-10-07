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林鄭交功課 中央收貨嗎？

名家專區 2021/10/07

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特首林鄭月娥這份任內最後一份施政報告終於出台，不少政經人士都問，她向中央交到功課嗎？多位熟悉中方消息人士認為，報告有破局思維，方向正確，也有大刀闊斧措施。

有親中人士更直言，林鄭這份報告針對中央對香港發

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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