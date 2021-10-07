林鄭交功課 中央收貨嗎？ 名家專區 2021/10/07 分享： 特首林鄭月娥這份任內最後一份施政報告終於出台，不少政經人士都問，她向中央交到功課嗎？多位熟悉中方消息人士認為，報告有破局思維，方向正確，也有大刀闊斧措施。 有親中人士更直言，林鄭這份報告針對中央對香港發 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 你可能感興趣 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 最新專欄文章 有政戲 - 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 2021/10/06 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 有政戲 - 港府研「通關碼」 消息：技術完全可做到 2021/10/05 港府研「通關碼」 消息：技術完全可做到 有政戲 - 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 2021/10/04 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 有政戲 - 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 2021/09/30 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 有政戲 - 民建聯林鄭 土地房屋建議「同行」？ 2021/09/29 民建聯林鄭 土地房屋建議「同行」？ 傅流螢 香港 林鄭月娥 大灣區 深圳 施政報告 土地供應