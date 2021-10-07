【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機 財金猛人追蹤 10:08 2021/10/07 分享： 有「股壇狙擊手」稱號的「大劉」劉鑾雄，其太太「甘比」昨晚公布私有化華置 （00127） 計劃，然而出手之低令市場嘩然，不過私有化背後還有謀算，這才是值得投資者注意和佩服的地方。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股 你可能感興趣 第四季十大焦點股 00:01 2021/10/04 第四季十大焦點股 最新專欄文章 【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 2021/10/06 【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 2021/10/05 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 2021/10/04 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 2021/09/30 【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 2021/09/29 【易綱定音】人行企硬 「放水」衰硬？（第二版） 港股 私有化 抵買 每股資產淨值 陳凱韻 華人置業（00127） 中國恒大（03333）