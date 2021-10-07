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【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機

財金猛人追蹤 10:08 2021/10/07

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有「股壇狙擊手」稱號的「大劉」劉鑾雄，其太太「甘比」昨晚公布私有化華置 （00127） 計劃，然而出手之低令市場嘩然，不過私有化背後還有謀算，這才是值得投資者注意和佩服的地方。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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