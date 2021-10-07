【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 財金 13:07 2021/10/07 分享： 特首施政報告後公布打造北部都會區宏圖，並降低收購祖當地門檻，並將「標準金額」補地價擴展至新界新發展區，一應旨在增加土地的措施均有利發展商激活新界農地價值，推動四大藍籌地產股今早同步勁升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版） 2021/10/06 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版） 【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版） 2021/10/04 【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版） 【結算前瞻】9月期指結算前夕 下月合約炒低水藏暗湧（第三版） 2021/09/28 【結算前瞻】9月期指結算前夕 下月合約炒低水藏暗湧（第三版） 【阿里巴巴股價】阿里再創上市低位 基金經理屢敗屢戰?（第二版） 2021/09/24 【阿里巴巴股價】阿里再創上市低位 基金經理屢敗屢戰?（第二版） 【好淡爭持】友邦高位急回5%倒跌 預示大戶造淡大市?（第二版） 2021/09/23 【好淡爭持】友邦高位急回5%倒跌 預示大戶造淡大市?（第二版） 補地價 收購 農地 新世界 恒基 新地 長實 發展商