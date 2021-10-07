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【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版）

財金 13:07 2021/10/07

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特首施政報告後公布打造北部都會區宏圖，並降低收購祖當地門檻，並將「標準金額」補地價擴展至新界新發展區，一應旨在增加土地的措施均有利發展商激活新界農地價值，推動四大藍籌地產股今早同步勁升。

...

欄名 : 大市拆局

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