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【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版）

財金 17:18 2021/10/07

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特首林鄭月娥昨宣讀施政報告後，勾畫出北部都會區發展藍籌，坐擁逾億平方呎新界農地的四大藍籌地產股今早齊大升。但若論推動港股今近兩個半月來最大升幅的動力，則非美團 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 為首的藍籌科技股莫屬。

...

欄名 : 港股脈博

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