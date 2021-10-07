【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版） 財金 17:18 2021/10/07 分享： 特首林鄭月娥昨宣讀施政報告後，勾畫出北部都會區發展藍籌，坐擁逾億平方呎新界農地的四大藍籌地產股今早齊大升。但若論推動港股今近兩個半月來最大升幅的動力，則非美團 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 為首的藍籌科技股莫屬。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第三版） 2021/10/06 【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第三版） 【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版） 2021/10/04 【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版） 【港股脈博】港股季結好淡角力續上演 阿里再創上市新低（第三版） 2021/09/30 【港股脈博】港股季結好淡角力續上演 阿里再創上市新低（第三版） 【期指結算】期結日低位急反彈 期指大低水後市要留神（第三版） 2021/09/29 【期指結算】期結日低位急反彈 期指大低水後市要留神（第三版） 【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第三版） 2021/09/28 【阿里巴巴股價】阿里絶地反擊急彈6% 終迎好消息?（第三版） 港股 恒生指數 指數 恒生科技指數 京東健康（06618） 富達 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD）