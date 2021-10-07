【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 研究報告 15:53 2021/10/07 分享： （第二版更新目標價） ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股 你可能感興趣 第四季十大焦點股 00:01 2021/10/04 第四季十大焦點股 最新專欄文章 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 今日 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 2021/10/06 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 2021/10/06 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版） 2021/10/06 【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版） 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 2021/10/05 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 投資推介 市場動向 大行報告 港股 樓價 農地 長實集團（01113） 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083） 施政報告