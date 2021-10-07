【施政報告】房屋計劃釋收地疑慮 大行：農地轉換料加速（附發展商土儲比較）

已於10月6日公布的《施政報告》，著墨於發展新界北都會區，及一系列增加房屋及土地供應的手段，但均非短期可達成的目標。摩根士丹利認為，《施政報告》缺乏短期增加房屋供應或壓抑樓市升溫的手段，利好本地地產股。

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