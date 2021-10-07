  • 30°C
香港時間 : 20211007日 (週四) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告】房屋計劃釋收地疑慮 大行：農地轉換料加速（附發展商土儲比較）

研究報告 13:34 2021/10/07

分享：

已於10月6日公布的《施政報告》，著墨於發展新界北都會區，及一系列增加房屋及土地供應的手段，但均非短期可達成的目標。摩根士丹利認為，《施政報告》缺乏短期增加房屋供應或壓抑樓市升溫的手段，利好本地地產股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

第四季十大焦點股
2021/10/04
第四季十大焦點股

你可能感興趣

第四季十大焦點股
00:01 2021/10/04
第四季十大焦點股

最新專欄文章

【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版
今日
【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版
【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦
2021/10/06
【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦
【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版）
2021/10/06
【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版）
【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版）
2021/10/06
【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版）
【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）
2021/10/05
【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表）
投資推介 市場動向 大行報告 港股 樓價 農地 長實集團（01113） 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083） 施政報告

上一篇文章

【能源短缺危與機】法巴盤點贏家與輸家 （附股份名單）

下一篇文章

【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版