能源危機避不了 最壞時刻仍未到 國際 17:53 2021/10/07 分享： 全球主要能源的價格愈升愈有，油價突破2018年高位，帶動美國汽油價格直撲每加侖5美元大關。多國賴以發電的天然氣，價格更是屢創新高，尤其近半年升勢如火箭一樣的速度。新一輪能源危機已經形成，而且最壞時刻仍未來臨，對全球的影響難以想像。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 今日 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 2021/10/04 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 2021/10/02 成網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出FB 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 2021/09/28 肖爾茨勝選 只因更似默克爾 你可能感興趣 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 今日 17:52 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 18:50 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 21:23 2021/10/04 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 最新專欄文章 國金札記 - fb噩運纏身 3大危機威脅成長 今日 fb噩運纏身 3大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/06 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 國金札記 - 新冠藥物現突破 可成世界救星？ 2021/10/05 新冠藥物現突破 可成世界救星？ 國金札記 - 網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出澳洲fb 2021/10/04 網民亂留言代罪羊 傳媒無奈退出澳洲fb 國金札記 - 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 2021/10/01 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 能源危機 氣候暖化 天然氣 石油 通脹 滯脹 加息 航運 英國 西班牙