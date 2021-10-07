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能源危機避不了 最壞時刻仍未到

國際 17:53 2021/10/07

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全球主要能源的價格愈升愈有，油價突破2018年高位，帶動美國汽油價格直撲每加侖5美元大關。多國賴以發電的天然氣，價格更是屢創新高，尤其近半年升勢如火箭一樣的速度。新一輪能源危機已經形成，而且最壞時刻仍未來臨，對全球的影響難以想像。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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