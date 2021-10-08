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【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！

財金猛人追蹤 07:10 2021/10/08

分享：

沉寂多月的港股，昨日終於吐氣揚眉，大升735點或3.1%，重上24700水平。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我傾向相信港股已接近底部。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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