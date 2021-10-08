【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 財金猛人追蹤 07:10 2021/10/08 分享： 沉寂多月的港股，昨日終於吐氣揚眉，大升735點或3.1%，重上24700水平。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我傾向相信港股已接近底部。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股 你可能感興趣 第四季十大焦點股 00:01 2021/10/04 第四季十大焦點股 最新專欄文章 【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 今日 【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 2021/10/07 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 2021/10/07 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 2021/10/06 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 2021/10/06 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 恒基地產（00012） 港股 恒生指數 新冠肺炎疫情 疫情 移民 本港地產股 人物專訪