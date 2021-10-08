【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？ 研究報告 09:00 2021/10/08 分享： 互聯網用戶私隱保護一直受外界爭議，不論廠商以至國策有所涉及，當中手機應用程式是廣泛收集用戶私隱途徑之一。中國《個人信息保護法》將於11月正式出台，一方面對廣告行業及應用程式平台影響；另一邊廂，內地媒體、廣告行業將投放完善系統應對新例。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【電力赤字】法巴盤點能源危機受惠受累股 （附股份名單） 2021/10/07 【電力赤字】法巴盤點能源危機受惠受累股 （附股份名單） 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 2021/10/07 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 2021/10/06 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 你可能感興趣 【電力赤字】法巴盤點能源危機受惠受累股 （附股份名單） 18:18 2021/10/07 【電力赤字】法巴盤點能源危機受惠受累股 （附股份名單） 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 15:53 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 15:14 2021/10/07 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 最新專欄文章 【施政報告】建築股 地產股升完可以再升? (附高盛名單) 今日 【施政報告】建築股 地產股升完可以再升? (附高盛名單) 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 2021/10/07 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 2021/10/06 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 2021/10/06 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 阿里巴巴－SW（09988） 字節跳動 快手—W（01024） 行業 廣告 中國 App Store