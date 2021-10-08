【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第二版）

互聯網用戶私隱保護一直受外界爭議，不論廠商以至國策有所涉及，當中手機應用程式是廣泛收集用戶私隱途徑之一。中國《個人信息保護法》將於11月正式出台，一方面對廣告行業及應用程式平台影響；另一邊廂，內地媒體、廣告行業將投放完善系統應對新例。

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