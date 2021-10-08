【施政報告】建築股 地產股升完可以再升? (附高盛名單) 研究報告 08:15 2021/10/08 分享： 政府昨日（10月6日）公布《施政報告2021》，提出在元朗、北區內組「北部都會區」，並興建將在十年內興建約33萬個公營房屋單位，帶領地產股股價急升。同時房地產股亦值得留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 2021/10/05 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 2021/10/06 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 你可能感興趣 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 17:23 2021/10/05 【投資展望】一個能稱霸未來半年的板塊 （附全板塊股份及券商預測參考表） 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 14:53 2021/10/06 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 15:53 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 最新專欄文章 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 2021/10/07 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 2021/10/06 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 2021/10/06 【施政報告】10年起33萬公屋 受惠股檢閱（第二版） 【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版） 2021/10/06 【名家談恒指】林樵基：恒指四季目標25000至26000（附跑贏大市行業推介）（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 公屋 農地 發展商 土地共享先導計劃 樓價 北區 地產