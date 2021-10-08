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【施政報告】建築股 地產股長揸好還是短炒好？ （附高盛名單）（第二版）

研究報告 12:45 2021/10/08

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政府昨日（10月6日）公布《施政報告2021》，提出在元朗、北區內組「北部都會區」，並興建將在十年內興建約33萬個公營房屋單位，帶領地產股股價急升。同時房地產股亦值得留意。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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